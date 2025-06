Auch an den europäischen Börsen ziehen die Kurse zum Börsenstart merklich an. So gewinnen etwa der deutsche Dax oder der französische Cac bis zu 1,9 Prozent hinzu. In Asien hatten die wichtigsten Indizes am Dienstag ebenfalls hinzugewonnen, und auch für die Wall Street deuten die Futures eine feste Eröffnung an.