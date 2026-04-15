Noch bleibe der Nahostkonflikt zwar eine Hängepartie und für alle Marktteilnehmer nervenaufreibend, so der Tenor unter Händlern. Langsam verdränge aber die Berichtssaison die Geopolitik, und die Investoren kehrten damit in gewisser Weise zur Tagesordnung zurück. Am Nachmittag dürften dann bei den Konjunkturdaten insbesondere US-Frühindikatoren wie der Empire State Index oder der NAHB-Index zur Entwicklung des Immobilienmarkts Beachtung finden.