Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag weiter nach. Die Verluste können aber im frühen Verlauf wieder etwas eingedämmt werden. Händler hoffen, dass sich die Stabilisierung an den US-Börsen vom Vortag heute fortsetzt. «Dies gibt etwas Mut», meint ein Händler. Aber nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Anleger schon recht verunsichert. Die Angst vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in eine Rezession habe merklich zugenommen. Die Anleger seien nervös und scheuten das Risiko. Dies auch, weil der September erfahrungsgemäss zu den schwierigeren Börsenmonaten zähle.