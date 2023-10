Die Talfahrt an den Aktienbörsen hält an. Nach negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost geben am Donnerstag auch die Kurse am Schweizer Aktienmarkt nach. Die Angst vor einer weiteren Eskalation in Nahost verunsichert die Märkte weiter. Nach der verheerenden Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen drohen die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts zu scheitern. Zudem verschärfte der Iran seine Rhetorik und forderte ein Ölembargo gegen Israel. Dies sorgt für einen steigenden Ölpreis und zunehmende Inflationssorgen. Hierzulande setzen zudem die Ergebnisse der Grosskonzerne Nestlé, Roche und Schindler Kursakzente.

19.10.2023 09:30