Der noch keine Woche alte Iran-Krieg hat die Märkte auch weiterhin im Griff. Dass es für den hiesigen Leitindex SMI erneu abwärts geht, ist für einmal aber vor allem Kursverlusten bei den Pharma-Schwergewichten geschuldet. Denn ein Blick auf die übrigen Börsenplätze in Europa zeigt, dass die Kurse dort zum Wochenschluss eine zaghafte Gegenbewegung wagen. Insgesamt bleibe aber die Verunsicherung an den Finanzmärkten gross. Zuletzt hatten der Iran eine Ausweitung der Gegenangriffe angekündigt, während US-Präsident Donald Trump vom Repräsentantenhaus quasi freie Hand im Iran bekommen hat.