Zum Handelsstart am Donnerstag präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt unentschlossen. Die Handelsspanne zwischen dem grössten Gewinner und grösstem Verlierer im Leitindex SMI ist mit -0,6 bis +0,7 Prozent auch eher klein. Vor allem die schwächeren Schwergewichte bremsen den SMI aus. Dabei spricht die Hoffnung auf weitere Friedensbemühungen zwischen dem Iran und den USA eher für eine leichte Erholung. In den USA hat sie den marktbreiten S&P 500 und den Tech-Index Nasdaq 100 auf neue Rekordniveaus gehievt.