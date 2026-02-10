Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag wenig bewegt. Der SMI arbeitete sich nach einer leicht negativen Eröffnung allerdigs in den positiven Bereich vor. Die Vorgaben aus Übersee waren denn auch erneut freundlich. Die Wall Street ist am Montag etwas fester in die neue Woche gestartet, während in Asien vor allem die japanische Börse im Fokus ist. Der japanische Markt profitiert weiterhin vom «Takaichi-Trade» nach dem klaren Wahlsieg von Premierministerin Sanae Takaichi. Der Nikkei schloss auf einem neuen Rekordniveau.