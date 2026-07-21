Schindler und Swatch unter Druck

In der zweiten Reihe geraten Schindler (-5,8 Prozent) nach den Halbjahreszahlen deutlich unter Druck. Zwar lagen die Resultate insgesamt im Rahmen der Erwartungen, der Ausblick scheint jedoch nicht zu überzeugen. Ebenfalls deutlich nach unten geht es für Swatch (-2,3 Prozent). Der Uhrenkonzern ist im ersten Halbjahr zwar solide gewachsen, hat mit der Gewinnentwicklung die Analystenerwartungen aber klar verfehlt.