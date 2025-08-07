Es gebe zwar noch immer die leise Hoffnung, dass zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ein besserer «Deal» gemacht werden könne, meinte ein Händler. Die Chancen auf eine stärkere Erholung seien aber eher gering, meint ein anderer Händler. Und auch die nach einigen enttäuschenden US-Konjunkturdaten gestiegenen Zinssenkungserwartungen dürften allmählich ausreichend in den Kursen eingearbeitet sein und keine stärkere Stütze mehr sein. Punktuell setzen hierzulande allerdings Unternehmensergebnisse durchaus Kursakzente.