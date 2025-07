Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich im frühen Geschäft am Dienstag per Saldo wenig verändert. Die Anleger seien noch dabei, das Zollabkommen der USA mit der EU zu verarbeiten, heisst es am Markt. Dieses wird nach anfänglicher Euphorie mittlerweile als enttäuschend beurteilt. Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs haben es gar als einseitig und unhaltbar bezeichnet. Derweil steht der Brief aus Washington an die Schweiz noch aus.