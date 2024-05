Zuletzt hatten mehrere Konjunkturdaten eine Abkühlung der US-Wirtschaft angezeigt, was umgehend neue Zinssenkungshoffnungen aufkeimen liess und die Aktienmärkte kräftig anschob. Der Leitindex SMI stieg entsprechend in der vergangenen Woche mit 4,3 Prozent so stark wie seit langem nicht mehr. Zudem rückte er auch bis auf gut 40 Punkte an das bisherige Jahreshoch von rund 11'800 Punkten heran.