Möglicherweise sorge heute noch der Hexensabbat für Bewegung, heisst es weiter. Doch dies scheine eher ungewiss. Zwar sorgt der grosse Eurex-Verfall - es laufen Options- und Futureskontrakte auf Aktien und Indizes aus - jeweils für Kursausschläge und überdurchschnittliche Volumina. Aber niemand warte bis zum letzten Augenblick. Die meisten Anleger hätten ihre Positionen wohl schon ausgeglichen. Das Jahr sei gelaufen, meint ein Händler. Denn bis zum Jahresende seien nur noch 4 Handelstage und diese verteilt auf zwei Wochen.