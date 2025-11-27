Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft knapp gehalten. Nach 6 Sitzungen in Folge mit höheren Kursen tue eine Atempause nur gut, heisst es am Markt. Zudem dürfte das Geschäft in ruhigen Bahnen verlaufen. Zum einen fehlten eigene Impulse und zum anderen werde in den USA der Feiertag Thanksgiving begangen. Die US-Börsen bleiben geschlossen und Daten werden ebenfalls keine veröffentlicht. «Wenn in den USA nicht gehandelt wird, ist erfahrungsgemäss auch hierzulande jeweils wenig los», sagt ein Händler. Zum morgigen Wochenschluss werden die Märkte in den USA zudem vorzeitig geschlossen.