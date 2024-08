Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Geschäft kaum verändert. Die Stimmung sei nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag am Notenbankertreffen in Jackson Hole zwar insgesamt weiterhin positiv, aber nach zwei guten Wochen komme es nun wohl zu einer Verschnaufpause, heisst es von Händlern. Gemäss Powell ist die Zeit für sinkende Leitzinsen gekommen, da sich die Inflationsrisiken verringert hätten. Wie stark die US-Geldpolitik gelockert wird, hänge nun von den kommenden Konjunkturzahlen ab.