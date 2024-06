In den USA haben sich die Zinssorgen nach den gestrigen Konjunkturzahlen wieder etwas gelegt. Die Produzentenpreise waren weniger stark als erwartet gestiegen. Zudem hatten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich zugenommen. Derweil treiben in Europa die politische Unsicherheit in Frankreich und die Diskussion über einen Zollstreit mit China die Anleger um.