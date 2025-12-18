Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft kaum verändert. Anfängliche Abschläge hat der Leitindex SMI rasch wettgemacht. Negative Vorgaben aus den USA, wo Gewinnmitnahmen bei Technologieaktien mit KI-Bezug die Kurse belasteten, drückten zwar auf die Stimmung, heisst es am Markt. Doch vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und den US-Inflationszahlen verhielten sich die Anleger zurückhaltend, heisst es weiter.