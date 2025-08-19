Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leicht positiver Note, insgesamt aber wenig verändert in den Handel gestartet. Die Märkte befänden sich nach den wichtigen politischen Treffen nun in Wartestellung, heisst es von Börsianern. Konkrete Ergebnisse habe es nicht gegeben und ein Frieden in der Ukraine stehe wohl nicht unmittelbar bevor. Eine Positionierung beschreiben Händler in dieser Gemengelage als eher schwierig.