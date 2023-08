Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel wenig verändert. Händler verweisen auf die USA, wo die Aktien am Vortag ihre Gewinne, die sie im Anschluss an die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten erzielt hatten, nicht ganz halten konnten. Die Preisdynamik in den USA habe zwar abgenommen, sagt ein Marktanalyst. Aber die Teuerungsrate liege weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed von 2 Prozent. "Damit hat sich grundsätzlich nichts an der Ausgangssituation geändert. Ein weiterer Zinsschritt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", sagt der Analyst.

11.08.2023 09:30