Zwar stütze nach wie vor die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die Aktienmärkte, meinen Börsianer. Derzeit wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung laut dem FedWAtch Tool von CME auf über 80 Prozent taxiert. In den kommenden Tagen dürften daher einige US-Konjunkturdaten das Geschehen an den Märkten bestimmen. Dazu zählen unter anderen die Zahlen aus dem US-Einzelhandel, der gewerbliche ISM-Index und der PCE-Inflationsbericht für September. Aber die Bewertungsängste im Technologiebereich stimmten die Anleger vorsichtig. «Vor dieser Gemengelage scheint ein Weihnachts-Rally gar nicht so sicher», sagt ein Händler.