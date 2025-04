Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Die Gespräche im Zoll-Streit kommen nicht so richtig voran, Trump belastet Nvidia mit den Exportbeschränkungen und China zieht beispielsweise über ein Abnahmeverbot von Boeing-Jets die Daumenschrauben auf anderem Wege an. Die ganze Gemengelage sorgte bereits im späten Handel an der Wall Street für bröckelnde Notierungen und auch in Asien für Verluste. «Der erste Zoll-Schock mag wohl verschoben sein, der Welthandel bekommt aber Risse», heisst es von Börsianern.