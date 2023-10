Mit zaghaften Avancen setzt der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zunächst seine am Dienstag eingeschlagene Aufwärtsbewegung fort. Allerdings erweisen sich die Schwergewichte nach dem stützenden Vortag aktuell als Bremsklötze. Gestützt würden die Märkte von den fallenden Renditen am Anleihenmarkt, die der Stimmung einen positiven Booster verabreichten, heisst es am Markt. So ist die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries am Vortag weiter gesunken. Erst am Dienstag war sie so stark gefallen wie seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März 2023 nicht mehr. Der Zusammenbruch hatte seinerzeit Besorgnis über die Stabilität des Bankensystems hervorgerufen.

12.10.2023 12:37