Erst im weiteren Wochenverlauf wird Händlern zufolge die Berichtssaison stärker in den Fokus rücken. Bevor am Donnerstag das Schwergewicht Nestlé auf der Agenda steht, wird zum Wochenauftakt nach Börsenschluss der zuletzt in die Schlagzeilen geratene Spezialist für Bankensoftware Temenos seine endgültigen Zahlen für 2023 vorlegen. Daneben bleibt auch die Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken ein Thema, rückt Börsianern zufolge aber zunächst etwas in den Hintergrund. Erst im Wochenverlauf stünden zahlreiche Redner der US-Notenbank auf der Agenda, die für Bewegung sorgen könnten. Signalwirkung für den Gesamtmarkt dürften zudem die Quartalszahlen des US-Technologiekonzerns Nvidia haben.