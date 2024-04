Damit löste der Fed-Banker Abgaben an den US-Aktienmärkten aus, die sich in Fernost fortsetzten und nun auch in Europa für tiefrote Notierungen sorgen. Umso stärker rückt damit der monatliche US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus, der um 14.30 Uhr (MESZ) veröffentlicht wird. Dieser ist für die Geldpolitik des Fed wichtig, weil er sich - etwa über die Lohnentwicklung - auf die Entwicklung der Inflation auswirken kann. Dazu kommen zunehmend geopolitische Spannungen, die sich unter anderem in einem anziehenden Ölpreis zeigen. Derzeit sehe es noch nicht so aus, als ob die Verluste im Verlauf eigegrenzt werden könnten.