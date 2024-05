Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft auf breiter Front schwächer. Händler sprechen von einer nicht unerwarteten Konsolidierung der jüngsten Gewinnserie. Auslöser sind laut Händlern die gestiegenen Zinsängste in den USA. Unerwartet gute Konjunkturdaten hatten am Vortag die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed auf der Zeitachse weiter nach hinten verschoben. «Es ist gut möglich, dass wir eine Zinssenkung des Fed, wenn überhaupt, erst im Dezember sehen werden», sagte ein Händler.