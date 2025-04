Der Zoll-Streit hat die Aktienmärkte am Mittwoch erneut auf Talfahrt geschickt und auch den SMI zum Handelsstart unter die 11'000 Punkte gedrückt. Ein Ende der Eskalation ist nicht in Sicht. Über Nacht traten die neuen, höheren Zölle auf Waren diverser Länder in Kraft und so gelten mittlerweile auch auf Schweizer Produkte Zölle in Höhe von 31 Prozent. Auch China gab nicht nach und hat seine Gegenmassnahmen umgesetzt.