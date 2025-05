Dass der Gesamtmarkt nicht abhebt, ist auf die schwachen Roche (-3,3 Prozent) und Novartis (-2,6 Prozent) zurückzuführen, wobei auch Lonza (-3,6 Prozent) als Pharmazulieferer unter Druck stehen. Der US-Präsident will die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente senken und nimmt damit die Pharmaindustrie ins Visier. Er werde am Montagmorgen (Ortszeit) eines der «folgenreichsten Dekrete» in der Geschichte der USA unterzeichnen, so die Ankündigung aus Übersee.