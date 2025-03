Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Handel deutlich nach. Auslöser sei die US-Zollpolitik, heisst es von Händlern. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte angekündigt und damit den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union sowie die Konjunktur- und Inflationssorgen weiter angeheizt. Die hohen Zölle sollen bald in Kraft treten. Die Erwartung der neuen Zölle hatte am späten Mittwochabend auch die US-Akten unter Druck gesetzt.