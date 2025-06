Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit leichten Abgaben in den Juni. Gedämpft würden Anlageappetit und Stimmung einmal mehr vom US-Zollstreit, heisst es am Markt. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump China vorgeworfen, sich nicht an eine Vereinbarung mit den USA zu halten. China habe die Vereinbarung mit den USA gebrochen, schrieb Trump auf seiner Plattform «Truthsocial». Das chinesische Handelsministerium reagierte mit ähnlich deutlichen Worten und wies die Anschuldigungen von Trump zurück. Zudem heben die USA die Zölle auf Stahl und Aluminium deutlich an. Der Konflikt zwischen den USA und China nehme wieder Fahrt auf, kommentiert ein Analyst. Die Märkte in Asien reagierten mit Verlusten.