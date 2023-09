Die Schweizer Aktienbörse legt am Freitag, dem letzten Handelstag des dritten Quartals, im frühen Geschäft zu. Händler verweisen auf die guten Vorgaben aus den USA, wo ein tieferer Ölpreis und ein Rückgang der Anleiherenditen für Kursgewinne gesorgt hatten und sprechen von einer technischen Erholung. Wie stark die Gegenbewegung ausfällt, dürfte einmal mehr davon abhängen, ob Anschlusskäufe einsetzen und ob auch noch Quartalsultimo-bezogene Käufe hinzukämen, heisst es weiter. Denn die Marktteilnehmer könnten vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten der Eurozone am Vormittag und dem PCE-Preisindex, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank Fed und weiterer Konjunkturzahlen aus den USA am Nachmittag vorsichtig agieren und etwas zurückschalten.

29.09.2023 09:30