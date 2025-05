Am Markt wird zwar mit unveränderten US-Zinsen gerechnet, dennoch hoffen Anleger auf klare Signale von Fed-Chef Jerome Powell zum künftigen Zinspfad - insbesondere angesichts des Drucks, der von Präsident Donald Trump ausgeht, so ein Händler. Derweil könnte Bewegung in den Handelsstreit zwischen den USA und China kommen. US-Finanzminister Scott Bessent will sich in der Schweiz mit einem führenden chinesischen Wirtschaftsvertreter treffen. Derweil droht sich der Konflikt zwischen Indien und Pakistan auszuweiten.