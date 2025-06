Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch erneut mit leichten Verlusten gestartet. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten hielten die Börsen weltweit fest im Griff. Zudem steht am Abend in den USA die Zinsentscheidung der US-Notenbank an - auch ein Grund für Vorsicht. Am Vortag wurde insbesondere die vorzeitige Abreise von Donald Trump vom G7-Gipfel als beunruhigendes Zeichen gewertet. Sollten die USA in den Krieg zwischen dem Iran und Israel eingreifen, wäre eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht.