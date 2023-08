Der Schweizer Aktienmarkt legt zu Wochenschluss im Vorfeld des Notenbankertreffens in Jackson Hole den Rückwärtsgang ein. Anleger erhoffen sich konkretere Hinweise auf die US-Zinspolitik. Bis zur Rede von US-Notenbankchefs Jerome Powell dauert es allerdings noch etwas: Sie steht erst am späteren Nachmittag an. Und EZB-Chefin Christine Lagarde hat ihren Auftritt ausserdem erst deutlich nach Börsenschluss hierzulande.

25.08.2023 09:30