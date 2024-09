An der Schweizer Börse herrscht am Dienstag eine gewisse Zurückhaltung. Trotz positiver US-Vorgaben nach dem Wochenstart sei die Nervosität an den Märkten immer noch zu spüren, heisst es von Händlern. Zumal im Lauf der Woche einige Ereignisse auf der Agenda stehen. Bereits am morgigen Mittwoch kommen aus den USA die Inflationsdaten für August, von denen sich Anleger weitere Hinweise auf die Höhe der Zinssenkung der US-Notenbank Mitte September erhoffen.