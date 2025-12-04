Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstagvormittag nach oben. Das Geschäft verläuft laut Händlern abgesehen von Spezialsituationen eher in ruhigen Bahnen. Und daran dürfte sich bis zum Handelsbeginn in den USA wohl auch nicht viel ändern, sagt einer von ihnen. Gefragt seien zyklische Werte, während defensive eher gemieden würden. Die Vorgaben aus den USA seien dank Zinssenkungshoffnungen eigentlich gut und deuteten auch darauf hin, dass es nun zu einem Weihnachtsrally kommen könnte. Aber ein Grossteil der erhofften Zinssenkung dürfte inzwischen in die Kurse eingearbeitet sein. Für weitere Kursanstiege bräuchte es schon Signale, dass die Zinssenkungen im kommenden Jahr weitergehen, heisst es weiter.