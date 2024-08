Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitagmorgen schwächer. Im Verlauf hat der Markt aber einen Grossteil der frühen Verluste wieder wettgemacht. Ein Grund für die Schwäche ist das Schwergewicht Nestlé. Der abrupte CEO-Wechsel, über den der Nahrungsmittelgigant am Vorabend informiert hatte, sorge für grosse Verunsicherung und bringe die Aktie unter Druck, heisst es am Markt. Zudem seien die Vorgaben aus den USA vor allem für Technologiewerte eher negativ.