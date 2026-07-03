Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Freitagvormittag knapp im Minus. Nach dem neuen Rekordhoch vom Vortag bei knapp über 14'400 Punkten geht dem Markt vor dem Wochenende nach einer noch freundlichen Eröffnung der Schnauf etwas aus. Die tags zuvor vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation auf der Lohnseite eingedämmt und zugleich einen robusten Arbeitsmarkt aufgezeigt, heisst es in Marktkreisen. Für die Onlinebank Swissquote haben die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten den positiven Nebeneffekt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinserhöhung gesunken ist, wie sie in einer Einschätzung schreibt. Derzeit werde aber dennoch mit einer gut 50 prozentigen Wahrscheinlichkeit bis zum Jahresende eine Zinserhöhung eingepreist.