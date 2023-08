Die Schweizer Aktienbörse tendiert zur Wochenmitte auf breiter Front fester. Händler sprechen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. Anleger trauen sich aber nur zaghaft an den Markt heran, die Umsätze sind wie an den vergangenen Tagen nur moderat. "Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten am Donnerstag wagen sich die Investoren nicht zu weit auf die Äste hinaus. Wir sind daher quasi mit angezogener Handbremse unterwegs", sagte ein Händler. Am Freitag werden zudem mit den US-Produzentenpreisen weitere wichtige Daten veröffentlicht. Von den Preisdaten werden Hinweise darüber erwartet, ob es zu einer Zinspause kommt oder nicht. Zuletzt hatten wieder nachlassende Hoffnungen auf das Ende des Zinszyklus die Märkte belastet.

09.08.2023 11:30