Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Dienstagvormittag klar im Plus. Nach einem freundlichen Start hat der SMI die Gewinne im bisherigen Handelsverlauf ausgebaut, ähnlich wie am Vortag, als letztlich bis Handelsschluss aber vom Gewinn kaum mehr etwas übrig blieb. Der Leitindex pendelt derzeit um die Marke von 10'900 Punkten, welche er vergangene Woche eingebüsst hat. Neuen Schwung erhofft man sich in Börsenkreisen allenfalls vom Einkaufsmanagerindex der Industrie in den USA am Mittwoch, insbesondere aber vom Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und von der dort geplanten Rede des Fed-Chefs Jerome Powell.

22.08.2023 11:30