Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag klar höher, zum ersten Mal in der laufenden Woche. Doch das Bild trügt. Der Gesamtmarkt profitiert in erster Linie von den nach Zahlen sehr starken Nestlé und etwas moderater auch von den ebenfalls klar gesuchten Roche. Das Börsensentiment hat sich mit Blick auf den Iran-Krieg aber nicht grundsätzlich gewandelt. Die Sorgen wegen der sich weiter entwickelnden Energiekrise überwiegen klar. Nach vier Wochen mit steigenden Kursen zeichnet sich denn auch für den Leitindex SMI zum ersten Mal wieder ein Wochenminus ab. Die am Vormittag publizierten Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone lagen derweil unter den Erwartungen, bewegten den hiesigen Aktienmarkt aber nicht.