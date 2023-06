Nachdem zunächst die unerwartet guten US-Konjunkturdaten vom Vortag für eine positive Stimmung und steigende Kurse gesorgt hätten, nähmen nun die Sorgen wieder zu, dass zu gute Daten auch wieder die Zinserhöhungsspekulationen anfachen könnten, heisst es am Markt. Daher dürften die Blicke heute nach Sintra gerichtet sein. Denn in der portugiesischen Stadt tagt die Europäische Zentralbank (EZB). Dort hat Präsidentin Lagarde gestern auf die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung hingewiesen. Im Tagesverlauf wird das Treffen von Notenbankern fortgesetzt, von dem sich Anleger weitere Hinweise auf die künftige Zinspolitik von wichtigen Zentralbanken erhoffen. Etwa, dass ein Übermass an Zinsanhebungen kontraproduktiv sein könnte. Denn die Zinskurven seien derzeit stark invers, was auf eine wirtschaftliche Abschwächung bis zu einer Rezession hindeuten könne.