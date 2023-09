Positiv sei zudem, dass nach dem Rückgang der Inflation in Deutschland am Vortag nun auch die Teuerung in der Eurozone im September deutlich zurückgegangen ist. Dies schüre die Hoffnung, dass die Zinsen wirklich auf dem Höhenpunkt angelangt sein könnten. Weitere Hinweise über die Geldpolitik der USA werden nun von dem PCE-Preisindex, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank Fed und weiterer Konjunkturzahlen aus den USA am Nachmittag erwartet. Neben der Geldpolitik sorgen sich die Marktteilnehmer allerdings weiter um das Gezerre um den US-Haushalt. Es droht eine Stilllegung der Regierungsgeschäfte, wenn nicht bis am Sonntag eine Lösung gefunden wird. Dies könnte zu erhöhter Nervosität und grösseren Schwankungen an den Märkten führen, befürchten Marktteilnehmer.