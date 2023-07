Der nächste Fixpunkt ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die heute am frühen Nachmittag bevorsteht. Auch die EZB dürfte die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben. Bis dahin ist der Fokus der Anleger auf die vielen Unternehmensergebnisse gerichtet. Diese sind mehrheitlich gut ausgefallen, was entsprechend auch an der Börse zu einer positiven Reaktion geführt hat. Darunter sind vor allem die vier Bluechips Holcim, Nestlé, Roche und VAT.