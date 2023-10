Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstagvormittag auf breiter Front fester. Grund dafür ist laut Händlern die deutliche Entspannung bei den US-Anleiherenditen. Am Vortag hatten Vertreter der US-Notenbank Fed gesagt, die Währungshüter müssten nach dem jüngsten Anstieg der Renditen «vorsichtig vorgehen». Denn der Anstieg in den letzten zwei Monaten wirke wie Zinserhöhungen und dies habe die finanziellen Bedingungen deutlich verschärft. Diese Aussagen hätten die Hoffnungen geschürt, dass es bis zum Jahresende keine weitere Zinserhöhung mehr geben werde, heisst es am Markt. Im Laufe des Tages stehen weitere Reden von Fed-Vertretern auf dem Programm. Sollten sich diese ähnlich äussern, könnte sich die Rendite zehnjähriger US-Treasury Bonds, die kürzlich den höchsten Stand seit 2007 erreicht hatte, weiter entspannen.

10.10.2023 17:32