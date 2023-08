Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag etwas fester und knüpft damit an den zaghaften Erholungsversuch vom Vortag an. Das Geschäft verläuft aber in sehr ruhigen Bahnen. "Die Monate August und September sind halt eher schwierig und wir haben noch immer Ferienzeit", sagt ein Händler. Zudem stünden am Nachmittag mit den US-Konsumentenpreisen "matchentscheidende Zahlen" auf der Agenda. Dazu komme, dass am Vortag die Teuerungsdaten aus China für neue Verunsicherung gesorgt hatten. "Dort ist Deflation das Thema", sagt der Händler. Dies könnte die Konjunktur vor allem in Europa beeinträchtigen. Daher hielten sich die Anleger zurück und die Umsätze seien dünn.

10.08.2023 11:30