Der Schweizer Aktienmarkt verteidigt am Mittwoch in einem relativ ruhigen Handel seine Gewinne vom Wochenstart. Anleger warteten auf neue Impulse rund um die Entwicklung im Nahen Osten. Zwar deutete US-Präsident Trump an, dass es weitere Verhandlungen geben könne und er den Iran-Krieg kurz vor dem Ende sieht. Konkrete Nachrichten gab es bislang aber keine.