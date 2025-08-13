Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch ein freundlicher Handelsstart erwartet. Rückenwind kommt von den US-Börsen. Nachdem die Inflation in Amerika weiter auf der Stelle tritt, ist der Weg für eine Zinssenkung im September wohl frei. Entsprechend gut war die Stimmung an der Wall Street, wobei sowohl der S&P 500 als auch die Tech-Börse Nasdaq neue Rekorde erreichten. Auch an den asiatischen Börsen ging es nach oben.