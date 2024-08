Allreal (+0,4 Prozent) sind nach in etwa wie erwartet ausgefallenen Zahlen leicht im Plus. Für Titel der R&S Group geht es um deutlichere 3,1 Prozent aufwärts. Die Beteiligungsgesellschaft Veraison hat ihre ganzen Anteile am Trafohersteller an langfristige Investoren in der Schweiz und im Ausland verkauft.