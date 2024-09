Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch in Erwartung der morgigen Zinssitzung der SNB mit leichten Gewinnen. Damit grenzt sich der heimische Leitindex SMI gegen die aufkommenden Konjunktursorgen in Europa ab; andere Indizes wie der DAX oder der französische CAC40 sind im Minus. Allerdings deuten auch die aktuellen Schweizer Konjunkturdaten ein Überschwappen der Wachstumsschwäche besonders auf die hiesige Exportwirtschaft an. Denn die Konjunkturforscher der ETH Zürich (KOF) senken ihre BIP-Prognosen sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr. Und auch Finanzanalysten bewerten die Aussichten wieder etwas düsterer - der UBS-CFA-Indikator ist im September weiter ins Minus gerutscht.