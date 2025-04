Am Schweizer Aktienmarkt neigt sich der April mit freundlichen Kursen dem Ende zu. Zahlreiche Unternehmen stehen mit ihren Quartalszahlen im Rampenlicht und diese sorgen für teils starke Kursbewegungen. Im Tagesverlauf hält dann die Konjunktur-Agenda noch einige Daten bereit, die ebenfalls Impulse setzen können. Besondere Beachtung dürften aus den USA die BIP-Daten, der vom Fed genau beobachtete PCE-Preisindex sowie der Chicago Einkaufsmanagerindex und der ADP-Jobbericht finden. Zudem legen am heutigen Abend sowie am morgigen 1. Mai vier der «Magnificent 7» ihre Zahlen vor.