Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einer freundlichen Tendenz in den Monat Dezember gestartet und setzt damit - angeführt von starken Pharmaaktien - seine Aufwärtsbewegung vom November fort. Vor allem die starken Vorlagen aus den USA ziehen auch hierzulande die Kurse mit nach oben. Dort sprangen zuletzt die Konjunkturdaten mit einer seit Jahren nicht mehr gesehenen Dynamik an. Und auch in China verbesserte sich die Lage in Industriebetrieben überraschend deutlich.

01.12.2023 11:30